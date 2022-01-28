Сборная Украины по биатлону прибыла в Пекин

Сборная Украины по биатлону в составе делегации из 23 человек прибыла в Пекин, где в феврале пройдут Олимпийские игры 2022.
Напомним, в состав мужской сборной на Олимпиаду вошли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.
В женских гонках Украину будут представлять Юлия Джима, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко и Елена Билосюк.
Спортсмены, тренерский штаб, а также сервис-бригада сегодня утром приземлились в аэропорте Шоуду.
Напомним, биатлонный турнир на Олимпиаде в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля. Соревновательную программу откроет смешанная эстафета.
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