Сборная Украины по биатлону попала в топ-10 смешанной эстафеты в Оберхофе

В немецком Оберхофе состоялась смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу одержала сборная Норвегии. Также в тройку лучших вошли сборная Белоруссии (серебро) и сборная Франции (бронза).

Сборная Украины заняла десятое место. За наших выступили Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима.



Одной из причин плохого результата стало то, что Прима перепутал коврик в первой стрельбе. Из-за задержки он закончил стрельбу лежа последним, использовав три дополнительных патрона.

Ранее Валентина Семеренко не вошла в топ-10 спринта на этапе Кубка Мира по биатлону в Оберхофе.

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