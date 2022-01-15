Сборная Украины по биатлону финишировала шестой в мужской эстафете

15 января в немецком Рупольдинге прошла мужская эстафетная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.



Украина заняла 6-е место в гонке, суммарно использовав 6 дополнительных патронов.

На первом этапе за нашу команду бежал Артем Прима. Он передал эстафету на 6-й позиции.

Второй этап гонки бежал Дмитрий Пидручный, он завершил свой этап на 2-й позиции.

Богдан Цымбал передал эстафету на 4-й позиции. Антон Дудченко финишировал на 6-й позиции.

Победу в гонке одержала Россия, второй стала Германия, а третьей – Беларусь.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия. Шестой этап. Эстафета. Мужчины

1. Россия – 1.11,06,1 (0+4)

2. Германия – 7,0 (0+2)

3. Беларусь – 23,0 (0+6)

4. Италия – 53,7 (0+5)

5. Франция – 1.15,0 (1+10)

6. Украина – 1.44, (0+6)

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