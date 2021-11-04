Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матчи отбора ЧМ-2023

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу назвал заявку команды на матчи квалификации на чемпионат мира-2023, которые состоятся в ноябре.
В заявку вошли 15 баскетболистов. Сбор команды начнется 20 ноября.
26 ноября в Тбилиси наша сборная сыграет против Грузии, 29 ноября в Киеве примет команду Северной Македонии.
Для Ильи Сидорова это дебютный вызов в сборную Украины.
Расширенная заявка мужской сборной Украины:
Защитники:
Денис Лукашов («Прометей»)
Виталий Зотов («Днепр»)
Илья Сидоров («Прометей»)
Иссуф Санон («Днепр»)
Александр Липовый («Прометей»)
Александр Кобец («Будивельник»)
Нападающие:
Богдан Близнюк («Будивельник»)
Иван Ткаченко («Черкасские Мавпы»)
Андрей Войналович («Киев-Баскет»)
Вячеслав Бобров («Днепр»)
Вячеслав Петров («Прометей»)
Сергей Павлов («Днепр»)
Центровые:
Владимир Герун («Бююкчекмедже», Турция)
Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»)
Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания)
Также «Киев-Баскет» выиграл у поляков с разницей в одно очко.
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