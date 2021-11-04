Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матчи отбора ЧМ-2023

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу назвал заявку команды на матчи квалификации на чемпионат мира-2023, которые состоятся в ноябре.



В заявку вошли 15 баскетболистов. Сбор команды начнется 20 ноября.

26 ноября в Тбилиси наша сборная сыграет против Грузии, 29 ноября в Киеве примет команду Северной Македонии.

Для Ильи Сидорова это дебютный вызов в сборную Украины.

Расширенная заявка мужской сборной Украины:

Защитники:

Денис Лукашов («Прометей»)

Виталий Зотов («Днепр»)

Илья Сидоров («Прометей»)

Иссуф Санон («Днепр»)

Александр Липовый («Прометей»)

Александр Кобец («Будивельник»)

Нападающие:

Богдан Близнюк («Будивельник»)

Иван Ткаченко («Черкасские Мавпы»)

Андрей Войналович («Киев-Баскет»)

Вячеслав Бобров («Днепр»)

Вячеслав Петров («Прометей»)

Сергей Павлов («Днепр»)

Центровые:

Владимир Герун («Бююкчекмедже», Турция)

Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»)

Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания)

Также «Киев-Баскет» выиграл у поляков с разницей в одно очко.



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