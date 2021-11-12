Сборная Украины от Лиги TMS отправилась на чемпионат мира в Арабские Эмираты

Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу состоится в Абу-Даби. В состав сборной Лиги TMS вошли 16 спортсменов разных возрастов. Среди них есть два черных пояса: Максим Рувинский и Виктор Горбовский. Оба профессора академии Checkmat в Киеве и в Запорожье соответственно.

Поддержать членов сборной и выступить на чемпионате мира решили президент Лиги TMS Шай Гутман и вице-президент Сергей Погосян.

«Мои сыновья будут бороться на этом турнире. Я всегда стараюсь быть для них примером и авторитетом, поэтому принял решение стать участником этих соревнований. Впоследствии родилась идея создать сборную Лиги TMS, в составе которой мы собрали детей и двух черных поясов. Они выступают и выигрывают на наших турнирах и уже имеют собственных фанатов на территории Украины. Для всех нас это будет очень интересный опыт, а для юных спортсменов возможность путешествовать по миру», — рассказывает Шай Гутман.

Категория детей и подростков сразится 14 ноября. Черные пояса и компетиторы категории Master будут бороться 15 и 16 ноября.

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