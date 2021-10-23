Сборная Украины оказалась в первой корзине жеребьевки Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций 2022/2023 состоится 16 декабря.



Сборная Украины будет выступать в дивизионе B после вылета из лиги A из-за решения УЕФА засчитать техническое поражение против Швейцарии.

Украинская сборная будет в первой корзине жеребьевки вместе со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Сборные Украины и России разведут по разным группам. Корзины сформированы по рейтингу сборных по итогам Лиги наций-2020/2021.

Команда, выигравшая группу в дивизионе B, поднимется в лигу A.

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