Сборная Украины обыграла боснийцев и стала второй в группе

16 ноября в рамках отбора чемпионата мира сборная Украины в Боснии переиграла соперника со счетом 2:0.



После нулевой ничьи в первом тайме украинцы дважды забили во второй половине поединка. Сначала на прострел Цыганкова откликнулся Зинченко, который открыл счет в матче. А затем сработали замены Петракова. Шапаренко выдал пас на Довбика, который реализовал выход один на один.

Украина победила со счетом 2:0.

Чемпионат мира. Отборочный цикл

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (0:0)

Голы: Зинченко, 58, Довбик, 79.

В параллельном матче Франция переиграла Финляндию 2:0.

В итоге Украина стала второй в своей группе и сыграет в плей-офф отбора мундиаля.

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