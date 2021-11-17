Сборная Украины не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022

Сборная Украины не потерпела ни одного поражения в квалификации на чемпионат мира-2022. Украинская команда шесть раз сыграла вничью и одержала две победы.

По итогам 10 туров сборная Украины заняла второе место в группе D, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьевке.

Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

26 ноября пройдет жеребьевка, которая определит 6 полуфинальных пар. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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