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Сборная Украины не финишировала в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
10:48
Новость
Другие

На Олимпийских играх в Пекине завершилась женская эстафета по лыжным гонкам. Украинские спортсменки стали круговыми после второй передачи эстафеты и досрочно завершили соревнования.

За украинскую команду бежали Валентина Каминская и Виктория Олех, а Марина Анцибор и Дарья Рублева гонку уже не бежали.

Первое место заняла команда ОКР. Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

Лыжные гонки. Женщины

Эстафета, 4х5 км

1. ОКР — 53.41,0.

2. Германия +18,2.

3. Швеция +20,7.

Украина – не финишировала

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