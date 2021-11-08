Сборная Украины начала подготовку к матчам с Болгарией и Боснией

Национальная сборная Украины собралась в столице в обед понедельника. Уже традиционно резиденцией сине-желтых в Киеве стала гостиница «Опера».

На 13 часов сюда съехались почти все вызванные Александром Петраковым игроки. Позже других должен был прибыть нападающий Роман Яремчук, рейс которого из Лиссабона транзитом через Франкфурт прибыл в 17:00.

Остальные исполнители из иностранных чемпионатов прилетели на родную землю вчера или сегодня, поэтому 24 футболиста сборной пообедали и отправились отдыхать перед первой тренировкой ноябрьского собрания. Яремчук присоединится к команде перед вечерним занятием, которое начнется в 19 часов на газоне НТК им. В. Банникова, сообщает пресс-служба УАФ.

Первую тренировку сине-желтые проведут полным составом у 25 игроков.

Напомним, сборной Украины предстоит провести товарищеский матч против Болгарии 11 ноября. После контрольной игры команда Петракова проведет последний матч отборочного цикла с Боснией и Герцеговиной (16 ноября).

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