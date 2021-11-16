Сборная Украины на характере обыграла сербов в отборе молодежного Евро

16 ноября в рамках квалификации чемпионата Европы-2023 украинская молодежка встречалась с одногодками из Сербии.



Первый тайм выиграла Украина благодаря быстрому голу Крыськива. Во второй половине встречи сербы сравняли счет после точного удара Митровича. Но все же украинцы смогли взять верх над оппонентом. Уже на 81 минуте Судаков забил мяч и снова вывел вперед Украину.

Как итог, 2:1 – победа подопечных Ротаня.

Квалификация молодежного Евро-2023. Группа Н

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1 (1:0)

Голы: Крыськив, 9, Судаков, 81 – Митрович, 78.

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Михайленко, Бондаренко (Алефиренко, 87), Крыськив (Желизко, 71), Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 82), Судаков (Очеретько, 83).

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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