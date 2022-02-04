Сборная Украины минимально уступает России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

В полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу между сборными Украины и России завершился первый тайм.

Уже на второй минуте россиянин Соколов благодаря рикошету открыл счет. На 15-й минуте Афанасьев удвоил перевес наших соперников, когда украинцы играли с дополнительным полевым игроком вместо вратаря. Отметим, что еще до экватора первого тайма «желто-синие» успели собрать пять нарушений, но больше не фолили.

На 16-й минуте Серый сократил разрыв в счете и вернул Украине надежду на победу. Видео этого гола можно посмотреть в нашем телеграм-канале. На первый тайм команды ушли с перевесом россиян в один гол — 2:1.

Счет ударов в створ — 2:8 не в пользу Украины. Однако в концовке первого тайма Лебедь едва не уравнял цифры на табло. Нашего соперника спас каркас ворот.

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