Сборная Украины должна была разгромить Болгарию по показателю xG

Стали известны статистические подробности вчерашнего товарищеского матча между сборными Украины и Болгарии (1:1), состоявшегося в Одессе.

Наш «национал» владел заметным перевесом, нанеся в общей сложности 36 ударов по воротам, 14 из которых пришлись в створ. Это отразилось и на показателе ожидаемых голов (xG), согласно которому сборная Украины должна была выигрывать этот матч с крупным счетом: 4,44 против 0,38 у Болгарии. Но низкая реализация моментов не позволила победить подопечным Александра Петракова.

Самый высокий показатель ожидаемых голов был у Артема Довбика — 1,64. Хотя форвард сборной Украины провел на поле только один тайм. Довбик забил один мяч, но его справедливо не засчитали из-за офсайда. Показатель xG у Романа Яремчука, который заменил Довбика в перерыве, составил 0,46.

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