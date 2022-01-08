Сборная Украина стала призером на этапе Кубка Мира по биатлону

Завершилась гонка в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Сборная Украины, которую представляли Артем Тищенко и Дарья Блашко, заняла третье место. Отметим, что в таком составе наши еще не выступали.

Первый этап Тищенко закончил на восьмом месте. Блашко смогла поднять Украину на второе место. Тищенко в итоге сохранил нашим место на пьедестале, но опустил на одну позицию.

Это первая награда сборной Украины на Кубке мира в нынешнем сезоне. Выиграла гонку сборная России. Второе место досталось сборной Австрии.

Ранее наши заняли 10-е место в смешанной эстафете.

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