Сборная Швеции стала чемпионом Европы по гандболу

30.01.2022
22:25
Новость
Футбол
30 января в венгерском Будапеште прошли решающие матчи мужского чемпионата Европы по гандболу.
Швеция в финале победила Испанию – 27:26. Для сборной Швеции это пятое золото в истории.
Дания обыграла Францию в матче за бронзу со счетом 35:32.
Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия). Мужчины
Финал
Испания – Швеция – 27:26 (12:13, 15:13)
Матч за 3-е место
Дания – Франция – 35:32 (13:14, 16:15, 6:3 – в дополнительное время)
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