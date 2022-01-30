Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Сборная Швеции стала чемпионом Европы по гандболу

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
30.01.2022
22:25
Новость
Футбол

30 января в венгерском Будапеште прошли решающие матчи мужского чемпионата Европы по гандболу.

Швеция в финале победила Испанию – 27:26. Для сборной Швеции это пятое золото в истории.

Дания обыграла Францию в матче за бронзу со счетом 35:32.

Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия). Мужчины

Финал

Испания – Швеция – 27:26 (12:13, 15:13)

Матч за 3-е место

Дания – Франция – 35:32 (13:14, 16:15, 6:3 – в дополнительное время)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи