Сербия, Хорватия и Испания едут на чемпионат мира: все результаты за 14 ноября

Сборная Сербии в матче последнего тура отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Португалию со счетом 2:1.

После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.

В Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья – Ла Картуха» завершился матч 10-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. В группе B сборная Испании принимала Швецию.

В результате матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В свою очередь дубль Гюндогана помог Германии разгромить Армению. Сборная Хорватии обыграла Россию и также квалифицировалась в финал турнира.





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