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Сборная Польши назначила нового главного тренера

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
14:46
Новость
Футбол

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич возглавил сборную Польши. Контракт рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Помимо «Легии» Михневич тренировал молодежную сборную Польши, а также несколько польских клубов: «Лех», «Заглембе», «Арку», «Видзев», «Ягеллонию», «Полонию», «Подбескидзе», «Погонь» и «Терамлицу».

В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Польши.

Напомним, что на пост главного тренера сборной Польши претендовал украинец Андрей Шевченко, однако он не смог уладить контрактные вопросы с «Дженоа».

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Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши
Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши
«Дженоа» не идет на уступки по контракту Шевченко
«Дженоа» не идет на уступки по контракту Шевченко
Стало известно, кого назначат главным тренером сборной Польши вместо Шевченко
Стало известно, кого назначат главным тренером сборной Польши вместо Шевченко

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