Сборная Польши назначила нового главного тренера

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич возглавил сборную Польши. Контракт рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Помимо «Легии» Михневич тренировал молодежную сборную Польши, а также несколько польских клубов: «Лех», «Заглембе», «Арку», «Видзев», «Ягеллонию», «Полонию», «Подбескидзе», «Погонь» и «Терамлицу».

В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Польши.

Напомним, что на пост главного тренера сборной Польши претендовал украинец Андрей Шевченко, однако он не смог уладить контрактные вопросы с «Дженоа».

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Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши

«Дженоа» не идет на уступки по контракту Шевченко

Стало известно, кого назначат главным тренером сборной Польши вместо Шевченко

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