Сборная ОКР вышла в финал хоккейного олимпийского турнира

18.02.2022
18:00
Сборная ОКР обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады в Пекине — 2:1 Б. В серии буллитов сильнее оказалась сборная ОКР.
В основное время у россиян отличился Антон Слепышев, у шведов — Антон Ландер.
Сборная ОКР вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля.
Сборная Швеции сыграет в матче за бронзовые медали со Словакией. Матч пройдет завтра, 19 февраля.
Хоккей
Олимпийские игры-2022
1/2 финала
Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
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