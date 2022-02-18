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Сборная ОКР вышла в финал хоккейного олимпийского турнира

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
18:00

Сборная ОКР обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады в Пекине — 2:1 Б. В серии буллитов сильнее оказалась сборная ОКР.

В основное время у россиян отличился Антон Слепышев, у шведов — Антон Ландер.

Сборная ОКР вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля.

Сборная Швеции сыграет в матче за бронзовые медали со Словакией. Матч пройдет завтра, 19 февраля.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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