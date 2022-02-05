Сборная Норвегии возглавила медальный зачет Олимпиады

Стартовали Зимние Олимпийские Игры-2022.

По итогам первого дня в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Норвегии. Сборная Украина на данный момент не завоевала ни одной медали.

Олимпиада-2022. Пекин. Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 2-0-0 (2)

2. Словения – 1-0-1 (2)

3-5. Китай – 1-0-0 (1)

3-5. Нидерланды – 1-0-0 (1)

3-5. Швеция – 1-0-0 (1)

6. Италия – 0-2-0 (2)

7-8. ОКР – 0-1-1 (2)

7-8. Канада – 0-1-1 (2)

9-10. Германия – 0-1-0 (1)

9-10. Франция – 0-1-0 (1)

11-13. Австрия – 0-0-1 (1)

11-13. Япония – 0-0-1 (1)

11-13. Венгрия – 0-0-1 (1)

Украина – 0-0-0 (0)

Также разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022.



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Пидручный: еще достаточно много стартов впереди на Олимпиаде

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