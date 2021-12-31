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Сборная Италии по футболу стала лучшей командой в 2021-м году

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
31.12.2021
20:26
Новость
Футбол

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела итоги 2021 года.

Лучшей командой признана мужская сборная Италии по футболу. Победители Евро-2020 получили 767 голосов.

Второе место заняла «Бавария» с 503 голосами. Замкнула тройку мужская сборная Аргентины. Победители Кубка Америки получили 459 голосов.

В пятерку вошли также выигравший Лигу чемпионов «Челси» (370 голосов) и «Ливерпуль» (257).

Лучшей не футбольной командой в рейтинге стала мужская сборная США по баскетболу. Олимпийские чемпионы Токио набрали 228 голосов.

Лучшая из женских команд – футбольная «Барселона». На ее счету 216 голосов.

В опросе участвовали 529 журналистов из 114 стран.

Также пражская «Славия» купила игрока сборной Украины.

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