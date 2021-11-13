Сборная Франции разгромила Казахстан и вышла на чемпионат мира

13 ноября в Париже сборная Франции разгромила Казахстан со счетом 8:0.



Голами за французов отличились Килиан Мбаппе, который оформил покер, Карим Бензема, оформивший дубль, Адриан Рабьо и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти.

Чемпионат мира. Отбор. Группа D

Франция - Казахстан 8:0 (3:0)

Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Гризманн, 84 (с пенальти).

С 15 очками Франция досрочно выиграла группу D, в которой Украина с 9 баллами идет третьей. У второй Финляндии 11 очков в активе.

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