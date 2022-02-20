Сборная Финляндии по хоккею впервые в истории победила на Олимпиаде

20 февраля состоялся финальный матч на хоккейном турнире Олимпиады-2022. В финальном поединке сборная Финляндии обыграла ОКР – 2:1.

Олимпийский хоккейный турнир. Финал



Финляндия – ОКР – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Григоренко (Нестеров, Гусев), 07:17, 1:1 Покка (Бёрнинен, Охтамаа), 23:28, 2:1 Бернинен (Анттила, Охтамаа), 40:31.

Финны впервые в истории выиграли «золото» Олимпиады. Ранее лучшим результатом сборной на олимпийских турнирах были серебряные медали в 1988 и 2006 годах.

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