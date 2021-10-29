Сборная Боснии и Герцеговины объявила заявку на матчи с Украиной и Финляндией

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев вызвал 27 игроков для подготовки к ноябрьским матчам отбора ЧМ-2022.



13-го ноября боснийцы примут Финляндию, а 16-го – Украину.

Состав сборной Боснии и Герцеговины:

Голкиперы: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Матео Сушич («ЧФР Клуж», Румыния), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Раде Крунич («Милан», Италия), Миралем Пьянич («Бешикташ», Турция), Амер Гояк («Динамо» С, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард» », Бельгия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Эльмедин Жиликич («Олимпия», Словения), Элвис Шарич («Горица»).

Форварды: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» З, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.



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