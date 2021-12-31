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Сайядманеш трогательно попрощался с «Зарей»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
31.12.2021
10:12
Новость
Футбол

Иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш попрощался с луганской «Зарей».

«Всегда тяжело прощаться с теми, кого любишь. Но после прекрасных 1,5 лет с командой и чудесными фанатами могу лишь сказать, что «Заря» навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду эти потрясающие времена. И хочу поблагодарить всех партнеров по команде, тренеров и персонал за все, что они сделали, как помогли мне стать сильнее как футболисту и личности.

Прощай, «Заря» Луганск. Мужики», – написал иранец в инстаграме.

Сайядманеш выступал за «Зарю» на правах аренды, срок которой истекает в это межсезонье.

Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что луганский клуб ведет переговоры с «Фенербахче» для продления пребывания футболиста в команде на полгода.

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