Сайядманеш: на 99% с «Динамо» был мой последний матч за «Зарю»

Арендованный у «Фенербахче» нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в 18-м туре УПЛ.



«Это была отличная игра, мы хорошо отыграли. Я счастлив, что мы добились такого хорошего результата. Вероятно, это моя последняя игра за «Зарю». Я доволен, что мне удалось забить мяч в таком матче. Поэтому хочу найти в этом позитив. Команда уйдет в отпуск в хорошем настроении.

На 99% это мой последний матч за «Зарю». Мой контракт завершается, поэтому я очень счастлив, что сумел забить в последнем матче. Я был здесь полтора года и убедился, что «Заря» – это настоящая семья. Мне было здесь комфортно, несмотря на то, что я был далеко от дома.

Прекрасно и комфортно себя чувствовал в Украине. Меня окружали хорошие люди. Я реально чувствовал, что эта команда как настоящая семья. Моментами было очень тяжело, но я прогрессировал. У каждого футболиста свой путь.

У меня есть контрактные обязательства. Это дело договоренностей между клубами. Честно говоря, я не знаю, что из этого получится. Я просто выполняю свою работу, но в моем контракте есть опция выкупа «Зарей».

Хотел бы я остаться в Украине? Посмотрим. Надо подумать об этом. Я хочу выбрать самый лучший путь для своей карьеры, – сказал Сайядманеш в интервью Football Hub.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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