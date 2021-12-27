Савчук: для женской сборной Украины по теннису любой соперник был бы опасным

Менеджер сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Ольга Савчук прокомментировала результаты жеребьевки турнира, которая определила в соперники нашим сборную США.



«На этой стадии уже невозможно получить какую-то легкую команду. Любая сборная, с которой мы бы могли потенциально встретиться, была бы опасным оппонентом. Думаю, что и у всех наших игроков такое же мнение: США, так США.

Хардовое покрытие? Так как это будет после турнира в Чарльстоне, а многие теннисистки стараются играть Индиан-Уэллс, Майами и Чальстон, а потом лететь в Европу, то это не будет проблемой.

У них есть много игроков, можно поиграть составом. Их капитан Кэти Риналди всегда очень пристально наблюдает за всеми игроками, я ею восхищаюсь. Кэти можно увидеть на всех матчах, начиная от юниоров. Она ходит на все квалификации. Думаю, что по отбору игроков в команду она будет решать уже после турниров в Австралии. Сейчас сказать очень сложно, кто будет в форме и без травм. Что касается нашей команды, то Катя Завацкая взяла паузу, не знаю, захватит ли она и матчи сборной. Но у нас тоже есть варианты, есть из кого выбрать», — цитирует Савчук ресурс «Большой теннис Украины».

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