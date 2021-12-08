Санжар: «Шахтер» во втором тайме с «Шерифом» оборонялся слишком пассивно

«Шахтер» так и не почувствовал вкуса побед в групповом раунде Лиги чемпионов, сыграв в заключительном матче вничью с молдавским «Шерифом» (1:1).

Экс-игрок «горняков» Роман Санжар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния в Киеве.

«Поскольку над «Шахтером» не давил результат, главный тренер Роберто Де Дзерби решил воспользоваться возможностью просмотреть на таком уровне ближайших резервистов. Тем более, что клубное руководство, несмотря на неудачи в еврокубковой кампании не скрывало, что полностью доверяет итальянскому специалисту.

Поэтому вчера результат как бы отошел для «Шахтера» на второй план. Для Де Дзерби важно было убедиться, может ли он рассчитывать в перспективе на Судакова, Бондаренко, Мудрика, Корниенко, Шевченко.

А от самого поединка осталось двоякое впечатление. «Горняки», как говорят, должны были закрывать матч еще в первом тайме, однако не реализовали с полдюжины голевых моментов. Но после перерыва, чем ближе к финальному свистку, тем большим было предчувствие, что «Шериф» может отыграться. Уж очень пассивно «Шахтер» оборонялся, как будто не верил, что гости способны забить. Зря, ведь в компенсированное время коллективной ошибкой хозяев в защите подопечные Юрия Вернидуба воспользовались мастерски и спаслись от поражения».

Напомним, что «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов вынужден был ограничиться лишь двумя ничьими и досрочно прекратил выступления на международной арене.

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