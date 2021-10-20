Санжар: «Реал» наказал «Шахтер» за желание играть красиво

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» в Киеве крупно проиграл «Реалу» (0:5).



Экс-игрок «горняков» Роман Санжар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло испанскому гранду разгромить хозяев.

«Вчерашний поединок по сюжету напоминал матч последнего тура чемпионата УПЛ, в котором «Шахтер» непринужденно, на классе обыграл «Зарю», забив в ворота луганчан шесть мячей, а в свои пропустив лишь один. Чувствовалось, что футболисты «Зари» настроены по боевому, действовали в своем атакующем стиле, часто пренебрегая обороной и в итоге, стали его заложниками: «горняки» мастерски использовали свободные зоны вблизи штрафной площадки луганчан.

Вот и вчера «Шахтеру» не откажешь в настырности, он очень хотел продлить свою победную серию в поединках с испанским грандом, но, создалось впечатление, что гости не только поработали над ошибками, но и скрупулезно изучили игру «горняков».

Благодаря образцовой подстраховке они обеспечили себе крепкий тыл, а умело прессингуя усложнили хозяевам желание играть комбинационно и красиво. Но поскольку подопечные Роберто Де Дзерби еще и часто ошибались, то мадридцы мастерски использовали свободное пространство на половине поля хозяев. Как это делали «горняки» на прошлой неделе в матче с «Зарей». А если учесть, что оборона «Шахтера» снова оказалась самым уязвимым местом, то хорошо, что все закончилось только пятью пропущенными мячами.

Все же, будем надеяться, что «Шахтер» умеет держать удар и в оставшихся матчах постарается наверстать упущенное. Дальше отступать уже некуда».

Напомним, что после трех туров «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

Ранее свое мнение об игре горняков с Реалом высказал Владимир Шаран.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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