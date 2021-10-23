Санжар: мне понравился второй тайм в исполнении «Зари» против ЦСКА

В третьем туре группового раунда Лиги конференций «Заря» в гостях одолела болгарский ЦСКА (1:0).



Экс-игрок «Зари» Роман Санжар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло луганчанам взять верх.

«В первом тайме инициативой владели хозяева, я объясняю это отсутствием в составе гостей системообразующих исполнителей Кочергина, Кабаева, Назарины. В нескольких эпизодах удача была на стороне «Зари», но главное, что ребята выстояли, хотя было непросто.

В перерыве главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, как говорят, удалось достучаться до своих подопечных и второй тайм они провели значительно лучше. К высокому прессингу гостей болгарская команда оказалась не готова и этим наши воспользовались.

Нужно отдать должное луганчанам за терпение, на этот раз они преуспели в реализации голевых моментов.

Что дальше? Необходимо побеждать ЦСКА на своем поле 4 ноября и тогда появятся шансы пробиться в следующий раунд».

Ранее свое мнение об игре «Зари» в Болгарии высказал экс-защитник луганчан Владимир Микитин.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.

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