Санжар: мне понравился второй тайм в исполнении «Зари» против ЦСКА

В третьем туре группового раунда Лиги конференций «Заря» в гостях одолела болгарский ЦСКА (1:0).
Экс-игрок «Зари» Роман Санжар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло луганчанам взять верх.
«В первом тайме инициативой владели хозяева, я объясняю это отсутствием в составе гостей системообразующих исполнителей Кочергина, Кабаева, Назарины. В нескольких эпизодах удача была на стороне «Зари», но главное, что ребята выстояли, хотя было непросто.
В перерыве главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, как говорят, удалось достучаться до своих подопечных и второй тайм они провели значительно лучше. К высокому прессингу гостей болгарская команда оказалась не готова и этим наши воспользовались.
Нужно отдать должное луганчанам за терпение, на этот раз они преуспели в реализации голевых моментов.
Что дальше? Необходимо побеждать ЦСКА на своем поле 4 ноября и тогда появятся шансы пробиться в следующий раунд».
Ранее свое мнение об игре «Зари» в Болгарии высказал экс-защитник луганчан Владимир Микитин.
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