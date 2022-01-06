Санжар: 16 клубов – самый оптимальный вариант для УПЛ

Украинский тренер Роман Санжар поделился мнением об уровне УПЛ.



«У нас хороший чемпионат. В следующем сезоне из Первой лиги придут «Металлист» и «Кривбасс», которые вклинятся в борьбу за еврокубки. Негативное, впечатление об УПЛ складывается от того, что некоторые клубы испытывают финансовые трудности. Но все течет, все меняется.

Уверен, 16 клубов – самый оптимальный вариант для УПЛ, для нашей страны, для украинского футбола в целом», – сказал Санжар В ИНТЕРВЬЮ «Команда 1».

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



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