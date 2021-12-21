Санитру могут оставить главным тренером мужской сборной Украины по биатлону до 2026 года

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра готов остаться на своей должности до Олимпиады-2026.

Также известно, что новый контракт с Санитрой в данный момент еще не подписан. Специалист сосредоточен на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года. После Игр Санитра окончательно определится со своими планами. Равно как и Федерация биатлона Украины решит, продолжать ли с ним контракт.

Юрай Санитра является главным тренером мужской сборной Украины по биатлону с 2016 года. Он может отметить 10-летний юбилей на данном посту.

Ранее украинцы не попали в топ-50 гонки преследования во французском Анси.

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