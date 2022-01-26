Санитра: сборная Украины по биатлону не будет спешить с тренировками в Пекине

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра дал комментарий после прилета команды в Пекин, где 4 февраля начнется зимняя Олимпиада.

«Я имею план тренировок по приезду в Пекин, но, думаю, что мы не будем спешить, так как сложно сказать, что нас будет ждать сразу по прилету.

Вначале немного нужно будет адаптироваться к условиям, ко времени, к высоте, а дальше начнем работать. Посмотрим, как спортсмены отреагируют на перелет, после чего начну 2-3 человек готовить непосредственно к старту в смешанной эстафете», — приводит слова Санитры ресурс XSPORT.

Ранее стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду в Пекине.

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