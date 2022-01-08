Санитра после бронзы на КМ по биатлону: Тищенко подтвердил свою готовность помочь команде

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра дал комментарий после завоевания нашей сборной бронзы в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«Сегодня была очень тяжелая гонка, потому что ситуация на стрельбище менялась каждую секунду. Сказал бы, что это была такая хорошая командная работа Артема Тищенко и Дарьи Блашко.

Артем был лучше на трассе, как топ по физическому состоянию, не получалось ему так со стрельбой. Даша хорошо работала на стрельбище, быстро, немного на трассе не успевала.

Если посмотрю на сегодняшний результат — очень уважаю эту бронзовую медаль. Особенно рад за Тищенко, на него всегда давят болельщики, и теперь даже тренеры. Артем подтвердил, что он на это время после болезни готов хорошо и может помочь команде.

Это спортсмен, которого можно использовать в спринте, в эстафете, в сингле на всех позициях, поэтому это такое удовольствие за эту работу, которую Артем делает. Я рад, что психологически сегодня эти атаки не повлияли на его результат.

Пропуск спринта? Я говорил по стратегии. Он не стартовал во Франции, не было столько времени на подготовку, поэтому бежать вчера спринт, а сегодня эстафету — было бы много.

Он двигается, ему надо еще доработать некоторые аспекты. Я думаю, что будем иметь хорошего пятого спортсмена на Олимпиаду», — сказал Санитра в интервью «Суспильному».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Кубок мира в Оберхофе: состав сборной Украины и расписание гонок

Родился в Луганске, вызывался в сборную Украины: пять фактов, которые нужно знать о Милованове

Фото дня: девушка украинца, который выбил «Вильярреал» из Кубка Испании

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.