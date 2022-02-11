Санитра: очень рад вернуться в сборную Украины

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра отбыл двухнедельную самоизоляцию и вернулся в расположение команды. Из-за COVID-19 специалист пропустил смешанную эстафету и индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022.



Тренер прокомментировал возвращение в сборную.

«Это было тяжелое время для меня. Меня изолировали сразу по прилету в Пекин. Наши ребята были готовы к старту, хорошо настроены. Но, к сожалению, я не смог помочь им. Очень рад вернуться.

Приятно, что мы снова будем полноценной командной. Пока не видел стадион, стрельбище. Нужно время, чтобы сориентироваться, но уверен, что смогу помочь команде добиться результата», - цитирует Санитру пресс-служба НОК Украины.

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