Санитра: очень рад вернуться в сборную Украины

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра отбыл двухнедельную самоизоляцию и вернулся в расположение команды. Из-за COVID-19 специалист пропустил смешанную эстафету и индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022.
Тренер прокомментировал возвращение в сборную.
«Это было тяжелое время для меня. Меня изолировали сразу по прилету в Пекин. Наши ребята были готовы к старту, хорошо настроены. Но, к сожалению, я не смог помочь им. Очень рад вернуться.
Приятно, что мы снова будем полноценной командной. Пока не видел стадион, стрельбище. Нужно время, чтобы сориентироваться, но уверен, что смогу помочь команде добиться результата», - цитирует Санитру пресс-служба НОК Украины.
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