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Санитра: коронавирус сделал свое дело для сборной Украины по биатлону

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
10:16
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты гонки на втором этапе Кубка Мира по биатлону в Эстерсунде. Лучший из наших Дмитрий Пидручный показал 23-й результат.

«Ожидал, что им будет легче. Видно, что «ковид» сделал свое. В разговоре после финиша Артем говорил, что запас есть, но динамики нет, мускулы не реагировали на то, что нужно делать на дистанции. Увидим, как дальше будет с Артемом и Тарасом.
Лесюк на последнем круге очень много проиграл. На трассе, где я стоял, не было видно, что он не двигается или плохо бежит. Нет динамики, с ним еще не разговаривал. Примем решение вечером, что с ним. Надо, чтобы врач тоже поговорил со спортсменами, и дальше примем решение.

Насчет Пидручного и Дудченко скажу, что на трассе двигались хорошо. Дмитрий первый круг с запасом пробежал, а вот последний – это уже был Пидручный, которого мы знаем.

Цымбал? Непонятно, что с ним происходит. На тренировках перед стартом сезона был в группе с Пидручным и Дудченко, поэтому будем делать анализ, что с ним и почему потерял форму после подготовки.

По сегодняшнему дню будем делать эстафету с составом Прима — Пидручный — Цымбал — Дудченко. Как они будут бежать по этапам — может, еще что-то изменится, но пока это самый реальный вариант эстафеты», — сказал Санитра в интервью телеканалу «Суспильный».

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