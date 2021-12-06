Санитра: доволен выступлением мужской сборной Украины в Эстерсунде

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о выступлении команды на втором этапе Кубка Мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Наши спортсмены смогли занять пятое место в эстафете.

«Эти два этапа Кубка мира в Эстерсунде мне многое показали, в частности, как дальше смотреть на подготовку команды к Олимпийским Играм. После вчерашнего старта скажу, что стратегия летней подготовки, которую я держу — четверка спортсменов к Олимпиаде готова так, что можем их принимать во внимание. Не скажу, что у них уже четкая позиция, но их можем взять за основу. Дальше нужно готовить двух-трех спортсменов, чтобы были в запасе или готовы к Олимпиаде.

Очень доволен выступлением в Эстерсунде. Учитывая проблемы, которые были у нас в Эстерсунде, сам не ожидал, что будем в конце второго этапа Кубка Мира радоваться эстафете. Хорошие личные результаты Дудченко и Пидручного, поэтому едем довольными на третий этап Кубка Мира в Хохфильцене.

Все знают стратегию, с которой мы хотим работать в декабре. Четверка, которая бежала эстафету, будет стартовать в Хохфильцене. Лесюку, Доценко, Насыко и Тищенко дам шанс пробежать. И дальше, на этапе Кубка мира во Франции, уверен, что там будут стартовать и Ткаченко, и кто-то еще из команды «Б»: Доценко, Насыко или даже Труш», — сказал Санитра в интервью телеканалу «Суспильне».

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