Санин: в матче «Мариуполя» и «Львова» судья убил дух футбола

Первый вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин сделал заявление после матча 16-го тура УПЛ со «Львовом» (0:1), который был отмечен скандальным судейством.

«Хочу обратиться к новому куратору судейского корпуса, чтобы он обратил внимание на ситуацию в украинском футболе. На мой взгляд, сегодня было убийство духа футбола! Посмотрите европейский футбол. Там всегда дают доигрывать момент до конца, до последнего касания, а потом уже дают свисток. Как сегодня было у нас: идет розыгрыш стандартного положения, удар нашего игрока и в этот момент судья дает свисток. Это убийство духа игры! По-другому я не могу это назвать. Сегодня победу увозят не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.

Я хочу сказать на всю страну, что горжусь нашими ребятами! Они сегодня бились. А победы, уверен, придут. Несмотря на противодействия людей в черном», — цитирует Санина официальный сайт «Мариуполя».

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