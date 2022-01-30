Самый опытный игрок «Металлиста» присоединится к команде на втором сборе

Первый зимний сбор футболист пропустил, хотя проблем со здоровьем у него не было.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий «Металлиста» Руслан Фомин сегодня отправится с командой на второй тренировочный сбор в Турцию. Вешать бутсы на гвоздь раньше окончания контракта с клубом футболист не намерен. Соглашение Фомина с «Металлистом» рассчитано до 30 июня нынешнего года.

35-летний Фомин в осенней части сезона провел 13 матчей и забил 1 мяч в Первой лиге. Также на счету бывшего капитана желто-синих 2 поединка в Кубке Украины.

Воспитанник харьковского «Арсенала» вернулся в родной город летом 2020 года из «Мариуполя», когда пополнил ряды дебютанта Второй лиги «Металла». До этого Фомин поиграл также за «Металлист», «Шахтер» (в его составе дважды становился чемпионом Украины), «Зарю», «Черноморец», азербайджанскую «Габалу», казахстанский «Атырау» и греческий «Аполлон» (Смирнис).

«Металлист» — лидер Первой лиги. Второй турецкий сбор харьковчан продлится с 31 января по 11 февраля.

Ранее наш сайт сообщал, что одним из спарринг-партнеров подопечных Александра Кучера в Турции станет команда из Румынии.

Помимо этого, на втором сборе «Металлист» сыграет с вице-чемпионом Грузии и казахстанской командой украинского тренера.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Клуб Второй лиги пригласил вратаря «Металлиста»

Еще два игрока «Металлиста» могут уйти в аренду

Полузащитник «Металлиста» договорился о разрыве контракта и вернется в Казахстан

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.