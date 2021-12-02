Самуэльссон выиграл мужской спринт на втором этапа Кубка мира по биатлону, Пидручный не попал в топ-20

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Спортсмен допустил один промах (1+0). Вторым к финишу пришел француз Эмильен Жаклен, отстав от лидера на 18 секунд с одним промахом. Замкнул тройку Кентен Фийон Майе.
Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 23-м.
Кубок мира. Второй этап
Спринт
Мужчины
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.58.7 (1+0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – +8.0 (0+1)
3. Кантен Фийон-Майе (Франция) – +21.5 (0+1)
…
23. Дмитрий Пидручный (Украина) – +1.19.2 (0+1)
44. Антон Дудченко (Украина) – +1.53.1 (1+1)
76. Артем Прима – +2.37.1 (Украина) (0+1)
93. Богдан Цымбал – +3.07.2 (Украина) (2+1)
93. Тарас Лесюк (Украина) – +3.07.2 (0+1)
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