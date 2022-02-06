«Сампдория» разгромила «Сассуоло», Супряга был заменен во втором тайме

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своем стадионе принимала «Сассуоло». Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:0.

Украинский нападающий «Сампдории» Супряга вышел на замену на 36-й минуте встречи и был заменен на 60-й минуте.

Сампдория занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка в 24 матчах.

Чемпионат Италии

24-й тур

«Сампдория» – «Сассуоло» – 4:0

Голы: Капуто, 5 (1:0). Сенси, 7 (2:0). Конти, 63 (3:0). Кандрева, 90 - с пенальти (4:0).

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