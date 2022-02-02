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«Сампдория» по-украински представила Супрягу

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
18:14
Новость
Футбол

Итальянская «Сампдория» официально представила в качестве игрока команды украинского форварда Владислава Супрягу.

«Ласкаво просимо!», – подписала пресс-служба «Сампдории» фото Владислава Супряги в форме генуэзцев.

Супряга будет выступать за «Сампдорию» под 7-м номером.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.

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