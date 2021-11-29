Самолет «Шахтера» попал в ДТП в аэропорту

Самолет донецкого «Шахтера» Boeing 737-700 попал в ДТП в Киеве, сообщает Телеграмм-канал «Киев Оперативный». В самолет, который находился в статическом положении, врезался погрузчик.

Все обошлось без пострадавших, на месте уже работает полиция.

Отметим, что по этому самолету летает не только команда – он также совершает обычные рейсы авиакомпании SkyUp, одного из спонсоров клуба.

«Шахтер» занимает второе место в УПЛ, имея 41 очко в активе. «Динамо» опережает «горняков» только по дополнительным показателям.

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