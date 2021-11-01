«Сакраменто» украинца Леня проиграл «Далласу» в НБА

В воскресенье, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоялись пять матчей.
«Даллас» обыграл «Сакраменто» Алексея Леня – 105:99. Украинец не появляся на площадке в этом матче. А зажигал в поединке лидер «Маверикс» словенец Лука Дончич, который набрал больше всех очков в матче.
Регулярный чемпионат НБА
Даллас – Сакраменто 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)
Также действующий чемпион «Милуоки» на своей арене проиграл «Юте». «Лейкерс» взяли верх над «Хьюстоном»», «Бруклин» победил «Детройт».
Также Свитолина впервые за 4,5 года вылетела с топ-10 в рейтинге WTA.
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