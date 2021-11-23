«Сакраменто» проиграл «Филадельфии», украинец Лень провел второй матч подряд в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лень после серии пропущенных матчей провел вторую игру в НБА подряд. «Сакраменто» потерпел поражение от «Филадельфии» – 94:102.

Лень в составе «Сакраменто» за 9 минут на паркете набрал 4 очка (1-4 с игры, 2-6 штрафные), сделал 1 подбор.

Для «Сакраменто» это 12-е поражение в чемпионате. Команда занимает 12-е место на Западе НБА.

Следующий матч «Сакраменто» проведет в ночь на 25 ноября против «Портленда».

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