Сафиуллин – о своей отставке с поста главы ФЛАУ: ни одно из моих предложений не было выполнено

Бывший глава ФЛАУ Равиль Сафиуллин рассказал, как проходили выборы главного тренера сборной Украины и почему подал в отставку со своей должности.

«Я комиссии сказал, что легкой атлетике нужен строгий тренер, жесткий, но справедливый, который бы наладил работу в команде. И у меня просьба к вам – назначить тренером Апайчева. Я вижу, что этот человек профи в своем деле и может достичь результата. Если я делаю все, чтобы держать на плаву федерацию, наверное, я должен делать ставку на того, кому доверяю. И ответственность за должную атмосферу в коллективе я беру на себя.

В целом, у меня было три предложения:

1. Назначить главным тренером сборной Украины Александра Апайчева.

2. Апайчев сам назначает тренеров в спринте, метании, прыжках и т.д. То есть, приводит свою команду.

3. Заключить контракт с тренерским коллективом на весь олимпийский цикл. Он должен вывести команду на пик формы к Парижу-2024. А если выбирать тренера на год, то в этом я усматриваю полное непонимание организации процесса подготовки спортсменов, или недоверие к кандидату(тогда зачем такой тренер вообще нужен), а еще и коррупцию.

Увы, ни одно из моих предложений не было выполнено. Когда мне об этом сказали, я сразу написал заявление об уходе, — приводит слова Сафиуллина СегодняСпорт.

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