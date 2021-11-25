Садовый рассказал об аварийном состоянии «Арены Львов»

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что «Арена Львов» находится в аварийном состоянии.



«Проблема «Арены Львов» очень проста – это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2012, то мы готовили команду, которая должна была управлять стадионом. Государство какое решение одобрило? Город вообще отбросили, сами будут управлять.

Если вы сегодня залезете внутрь этого стадиона, то вы поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделять средства на ликвидацию аварийности, то он просто может завалиться. Плюс, чтобы вы поняли, он до сих пор не введен в эксплуатацию.

Есть подстанция, которая не запущена, так же подставка около аэродрома не запущена. 10 лет стоят подстанции», – сказал Садовый в интервью Lviv1256.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Заря» проиграла «Львову», прервав победную серию из трех матчей

Вратарь «Львова»: в матче с «Зарей» сработала установка на быстрый гол

Матч «Мариуполь» — «Львов» пройдет без зрителей

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.