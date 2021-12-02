Сачко вышел в полуфинал парного турнира в Италии

02.12.2021
19:55
Новость
Теннис
Украинский теннисист Виталий Сачко в паре с чехом Лукашом Росолом вышел в полуфинал турнира серии Challenger в Италии.
Украино-чешская пара обыграла дуэт Лукаса Мидлера и Александра Эрлера.
За 81 минуту на корте украино-чешская пара допустила одну «двойную» и реализовала оба брейк-поинта. Австрийцы выполнили 6 эйсов и сделали 2 брейка.
Четвертьфинал
Виталий Сачко/Лукаш Росол (Украина/Чехия) — Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, 4) — 4:6, 6:3, 11:9
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