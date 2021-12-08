Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

08.12.2021
16:32
Новость
Теннис
Украинский теннисист Виталий Сачко (№255 ATP) одержал победу в рамках челленджера в Италии. Во втором раунде украинец одолел квалифаера Даниэле Капекки из Италии (№661 ATP).
Форли. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Даниэле Капекки (Италия) – 6:7(4), 6:1, 6:2
Следующим соперником Сачком станет или первый сеяный Максим Кресси из США (№112 ATP), или Маттео Гиганте из Италии (№882 ATP).
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