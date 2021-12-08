Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№255 ATP) одержал победу в рамках челленджера в Италии. Во втором раунде украинец одолел квалифаера Даниэле Капекки из Италии (№661 ATP).

Форли. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Даниэле Капекки (Италия) – 6:7(4), 6:1, 6:2

Следующим соперником Сачком станет или первый сеяный Максим Кресси из США (№112 ATP), или Маттео Гиганте из Италии (№882 ATP).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Что потеряла Свитолина: состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

Свитолина: у нас с Монфисом есть брачный контракт

Свитолина рассказала, собирается ли она она получать другое гражданство

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.