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Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Павел Соловей
Павел Соловей
11.11.2021
18:53
Новость
Теннис

Украинский теннисист Виталий Сачко во втором раунде хардового челленджера в итальянском Ортизеи в двух сетах обыграл представителя Хорватии Борну Гойо.

Теннисисты провели на корте 1 час и 7 минут.

2-й раунд

Виталий Сачко (Украина) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:2, 6:4

В четвертьфинале соперником Сачко будет босниец Мирза Башич. Вчера в первом раунде украинец обыграл именитого испанца Фернандо Вердаско.

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