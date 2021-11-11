Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

11.11.2021
18:53
Новость
Теннис
Украинский теннисист Виталий Сачко во втором раунде хардового челленджера в итальянском Ортизеи в двух сетах обыграл представителя Хорватии Борну Гойо.
Теннисисты провели на корте 1 час и 7 минут.
2-й раунд
Виталий Сачко (Украина) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:2, 6:4
В четвертьфинале соперником Сачко будет босниец Мирза Башич. Вчера в первом раунде украинец обыграл именитого испанца Фернандо Вердаско.
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