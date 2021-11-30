Сачко стартовал с победы на турнире в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№260 ATP) стартовал с победы на челленджере в Италии. В стартовом раунде украинец в трех сетах одолел местного теннисиста Луку Нарди (№419 ATP).

Форли. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 5:7, 6:4

Следующим соперником Сачко станет шестой сеяный Алтуг Джеликбилек из Турции (№164 ATP).

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